Conseil de gouvernement : Voici les nouvelles nominations à de hautes fonctions

Ainsi, au niveau du ministère chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, département des Droits de l’Homme, le Conseil a approuvé la nomination de Hamid Achak, Directeur du dialogue et du partenariat avec les instances et les associations nationales, Mohamed Adi, Directeur de la coordination et de la Promotion des Droits de l’Homme, et Hasna Tribek, Directrice des Etudes Juridiques et de la Coopération Internationale auprès de la délégation interministérielle chargée des Droits de l’Homme, a indiqué le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Au niveau ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Conseil a approuvé la nomination de Abdelkader Sabil au poste de doyen de la Faculté des langues, des arts et des sciences humaines de Settat, Université Hassan 1er de Settat.

Au département de l’éducation nationale, le conseil a approuvé la nomination de Mohamed Adardour au poste de directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Awaj au poste de directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Dib au poste de directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de la région de l’Oriental, et Moulay Ahmed Lakrimi, directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Marrakech-Safi.

En ce qui concerne le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, département de la jeunesse et des sports, le Conseil a approuvé la nomination de Anouar Al-Azhari au poste d’inspecteur général du secteur de la jeunesse et des sports.

(Avec MAP)