Conseil de gouvernement : de nouvelles nominations dans plusieurs départements ministériels

Ainsi, au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, département des Marocains résidant à l’étranger, Moulay Ismail Lamghari Moubarrad a été nommé secrétaire général, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Au ministère du Transport et de la Logistique, département de la Logistique, Khalid Cherkaoui a été nommé secrétaire général, tandis qu’au ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, département de l’Education nationale, Fouad Chafiki a été nommé inspecteur général chargé des affaires éducatives, a-t-il ajouté.

Pour ce qui est du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mahjoub Lahrach et Aziz Bellouti ont été nommés respectivement directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole du Gharb (ORMVAG) et directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole du Loukkos (ORMVAL).

Le Conseil a également approuvé, au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, la nomination de Mustapha Diani, doyen de la Faculté des sciences techniques de Tanger et de Kamal Reklaoui, directeur de l’Ecole nationale des Sciences appliquées de Tétouan.