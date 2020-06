Conseil de gouvernement : au menu, les bourses universitaires et le classement des entreprises des BTP

Le Conseil suivra au début de ses travaux un exposé du ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement sur l’organisation des épreuves du baccalauréat de la session 2020 dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire, précise le communiqué.

Le Conseil examinera par la suite deux projets de décret, a ajouté la même source, faisant savoir que le premier modifie et complète le décret définissant les conditions et modalités de versement des bourses aux étudiants et les conditions et modalités de placement des fonds dédiés à ces bourses à la disposition de l’Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles.

Le deuxième projet de décret modifie et complète le décret instituant, pour le compte du ministère des Travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres, un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et travaux publics, a conclu le département du chef du gouvernement.

(Avec MAP)