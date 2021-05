Conférence Launchpad Agritech : Le futur de l’agriculture au Maroc

Cet événement qui s’est déroulé en présence d’acteurs clés du domaine et de plus de 200 participants, a permis d’échanger sur le rôle des nouvelles technologies et de l’entrepreneuriat pour adresser les enjeux clés du secteur tels que l’agriculture durable, la sécurité alimentaire ou la création de richesse dans le monde rural.

La conférence digitale a également été l’occasion pour IMPACT Lab de lancer officiellement son programme d’accélération dédié à la promotion de l’entrepreneuriat innovant dans l’agro-industrie : le Launchpad Agritech.

« Chez IMPACT Lab, nous sommes convaincus que le Maroc a le potentiel de se positionner en tant que hub d’innovation majeur dans le secteur agro-industriel en Afrique. Pourtant, l’écosystème des startups Agritech au Maroc reste encore faible, et les opportunités d’innovation dans le secteur sont peu connues », a déclaré Salma Kabbaj, co-fondatrice d’IMPACT Lab.

Avec ce programme, IMPACT Lab cherche à accélérer la mise sur le marché de startups Agritech marocaines, mais aussi à inspirer la future génération d’entrepreneurs Agritech marocains.

Ainsi, depuis déjà plusieurs semaines, IMPACT Lab a mis en place une plateforme web – impactlab.africa/agritech – pour sensibiliser les aspirants entrepreneurs aux opportunités d’innovation dans la chaîne de valeur agro-industrielle. Cette plateforme rassemble des articles, des podcasts et des vidéos, développés en collaboration avec des experts du domaine et des entrepreneurs inspirants à l’échelle internationale.

La technologie recèle d’énormes potentiels pour résoudre les problématiques des entreprises agroalimentaires : l’accès aux marchés, l’obtention de financements, la mise en œuvre de solutions durables, etc. Relever ces défis est particulièrement pertinent dans le contexte de crise actuel. Le Launchpad Agritech fournit aux innovateurs Agritech à fort potentiel les outils pour réussir.

Le programme Launchpad Agritech sélectionnera 10 startups marocaines ayant développé des prototypes de solutions impactant le secteur agro-industriel. Elles seront ensuite accompagnées pendant 6 semaines pour accélérer leur solution : formations, coaching, mises en relation d’experts et de partenaires potentiels, etc. Ces startups pourront accéder au financement Innov Invest de la Caisse Centrale de Garantie allant jusqu’à 700 000 Dhs par startup accélérée.

Dates clés du Launchpad Agritech :

– Appel à candidature des startups marocaines Agritech du 5 mai au 16 juin 2021 ;

– 10 startups sélectionnées pour 6 semaines d’accélération à partir du 1er juillet.

Toutes les informations concernant ce programme sont disponibles sur le site impactlab.africa/agritech