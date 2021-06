Concours d’accès aux Facs de médecine : le cadre référentiel est prêt

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique vient d’annoncer la publication du cadre référentiel du concours national d’accès aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire au titre de l’année universitaire 2021-2022, prévu le 15 juillet prochain.

Le cadre met en place une base contractuelle avec les candidats en déterminant les contours, les axes et l’ordre d’importance de chacune des épreuves du concours, dans le souci de les aider à mieux diriger leurs efforts et préparer cette échéance de manière efficace.

Le document est consultable et téléchargeable sur les sites institutionnels du ministère www.men.gov.ma et www.enssup.gov.ma, ainsi que sur les sites des facultés concernées.