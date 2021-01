Comprendre le différend créé autour du Sahara marocain: Un podcast diffusé par l’Ambassade du Maroc à Pretoria

L’Ambassade du Royaume du Maroc à Pretoria a diffusé, à l’occasion du 77ème anniversaire du Manifeste de l’Indépendance, un podcast de 37 minutes intitulé «Mythes et réalités : comprendre le différend créé autour du Sahara marocain».

A l’adresse d’une opinion publique sud-africaine peu ou mal informée des réalités du dossier de la question nationale, cette initiative, dans l’aire du temps, balaye dans son sillage les contrevérités, les mensonges et les déviances d’une narrative biaisée que d’aucunes parties malintentionnées voudraient, par ruse et manipulation, enraciner dans les consciences et les mémoires du pays arc en ciel.

Exercice de clarification, de précision et de contextualisation, ce podcast à valeur pédagogique se propose de déconstruire, faits et arguments à l’appui, les plus récurrentes des allégations fallacieuses que les idéologues d’un temps révolu se complaisent à rabâcher inlassablement.

De l’ancrage identitaire, aux vérités juridiques en passant par les dynamiques onusiennes, l’Ambassadeur Youssef Amrani répond en détail à huit questions de la journaliste Janice Graver, pour aiguiller les appréciations, corriger les incompréhensions et orienter les consciences d’une opinion publique sud-africaine trop longtemps exposée au discours rébarbatif et mensonger du «polisario» et ses relais.

Réalisé en langue anglaise, ce podcast est largement diffusé sur différentes plateformes digitales et réseaux sociaux en Afrique du sud et au-delà dans la région australe du continent africain.

Les inspirations de cette initiative puisent leur essence dans des contextes et des momentums encore particuliers aujourd’hui qu’ils ne l’étaient hier. Le diplomate soutient que le Maroc a une cause légitime et que toute les raisons sont réunies pour exprimer dans la plus grande des clartés et dans le plus simple des langages, les vérités présentes et passées qui ont toujours confirmé, conforté et renforcé une démarche marocaine imbibée de responsabilité, de droiture et de justesse.

La reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur ses provinces sahariennes, l’ouverture d’une multitude de Consulats généraux de pays frères et amis à Dakhla et Lâayoune et plus globalement les prises de position de la communauté internationale traduisent toutes à l’unisson l’ascendant du droit sur l’idéologie, de l’unité sur la division et de la cohérence sur les fake news, fait constater M. Amrani.

(Avec MAP)