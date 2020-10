Commerce : Renforcement des relations bilatérales entre le Maroc et la Pologne

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de services de Casablanca-Settat (CCISCS) et la Chambre de Commerce de Pologne-Varsovie devront signer, mercredi 21 octobre, une convention de partenariat, indique un communiqué de la partie marocaine parvenu à La Vie éco.

La cérémonie de signature se tiendra à partir de 15h, au siège principal de la CCISCS, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Pologne, précise la même source.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du développement des relations bilatérales entre les deux pays et prévoit de renforcer la coopération institutionnelle et le développement des activités promotionnelles, ainsi que dynamiser les relations commerciales entre les entreprises marocaines et polonaises, conclut la même source.