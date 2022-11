Commerce d’Electricité Durable : Le Maroc rejoint SET Roadmap

En marge des travaux de la COP27 à Charm el-Cheikh en Égypte (6-18 novembre), un Mémorandum d’Entente (MoU) sur la feuille de route relative au Commerce d’Électricité Durable «SET Roadmap» a été signé entre le Maroc et l’Allemagne, l’Espagne, la France et le Portugal.

Ce mémorandum d’entente vise à renforcer davantage le partenariat stratégique liant le Royaume et ses partenaires européens dans le domaine de l’énergie, et s’inscrit dans le cadre de la feuille de route pour le commerce durable de l’électricité (SET Roadmap), mis en place par le Maroc, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal lors de la COP22 tenue à Marrakech en 2016, et qui vise à ouvrir les marchés des énergies renouvelables les uns aux autres.

Il fait suite aussi à la signature d’une déclaration commune à Bruxelles en décembre 2018 établissant des plans pour supprimer les obstacles commerciaux et physiques aux accords d’achat d’électricité pour les entreprises (CPPA).

Ce mémorandum d’entente permettra de continuer à œuvrer pour l’intégration des marchés de l’électricité verte des 5 pays. La priorité sera d’abord donnée au développement des Corporate PPA verts transfrontaliers, qui sont des contrats bilatéraux entre producteurs et industriels pour la vente d’électricité d’origine renouvelable, qui suscitent un intérêt croissant de la part des grands industriels, y compris ceux situés sur le continent européen.