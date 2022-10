Comment Webhelp entend accompagner la relance touristique

La Travel Factory est l’aboutissement de 2 ans d’investissement pour accompagner la professionnalisation des collaborateurs dans les métiers de la relation client et des expertises travel, et ainsi aider les clients Webhelp notamment Voyage Privé Groupe, TUI et Club Med dans la nécessaire transition du secteur.

Webhelp, spécialiste de la relation client, accompagne les professionnels du tourisme en cette période de relance touristique, en réinventant notamment le parcours de formation de ses collaborateurs. Dans la continuité du plan de recrutement et de formation de 300 collaborateurs au Maroc mis en place l’année dernière par la Business Unit Tourisme et Mobilité Webhelp, le groupe renforce ainsi de son dispositif de formation dans le cadre de la Travel Academy de Webhelp qui devient aujourd’hui la Travel Factory. Il s’agit d’une approche 360 qui va au-delà de la formation. «La montée en compétences des agents va leur ouvrir des perspectives d’évolution et de carrière tout en répondant au besoin d’excellence opérationnelle des marques. La Travel Factory repose sur un recrutement ciblé des collaborateurs et leur intégration au sein d’un parcours de formation en Blending Learning, à la fois digital et présentiel», explique le groupe dans un communiqué. Tout au long de leur parcours, les collaborateurs seront ainsi accompagnés par un management expert du secteur et en proximité, et des évaluations régulières permettront d’attester de la bonne acquisition et de pérenniser les connaissances.

Comment fonctionne la Travel Factory ?

La Travel Factory est l’aboutissement de 2 ans d’investissement pour accompagner la professionnalisation des collaborateurs dans les métiers de la relation client et des expertises travel, et ainsi aider les clients Webhelp notamment Voyage Privé Groupe, TUI et Club Med dans la nécessaire transition du secteur. «Le Travel a retrouvé sa clientèle pour laquelle l’exigence a grandi, les voyageurs veulent désormais une expérience premium avec toujours plus de personnalisation et une réactivité grandissante de la part des services clients. C’est pourquoi nous avons créé la Travel Factory, qui va bien au-delà d’une simple ingénierie de formation dédiée au secteur. L’objectif est d’accompagner nos collaborateurs sur les dimensions techniques du métier, comme l’expertise GDS, mais également sur la dimension intelligence situationnelle», a déclaré Carole Rousseau, Directrice de la Business Unit Travel & Mobilité au sein du groupe Webhelp.

Première rencontre autour de l’industrie touristique

La reconfiguration de l’académie de Webhelp destinée au tourisme a été annoncée lors d’un événement organisé à Marrakech le 19 octobre, sous le thème de l’évolution du tourisme vers un format responsable et premium, et réunissant près d’une centaine de représentants du secteur. Cet événement s’inscrit donc dans la continuité de la stratégie que Webhelp déploie au Maroc et de la volonté du groupe de contribuer au développement du Royaume.

«Cette première rencontre pour l’industrie marocaine, portant sur la montée en gamme et la digitalisation des métiers d’externalisation de la relation client est l’occasion pour le groupe de réaffirmer son attachement au Royaume et de montrer son excellence en matière de formation dans le secteur du tourisme. Le Maroc est le berceau historique de Webhelp depuis sa création en 2001. C’est également le 1er pays du groupe qui concentre 10% de l’effectif total. Mais au-delà d’un simple lien économique, une relation de cœur unit le groupe au Royaume», souligne, pour sa part, Redouane Mabchour, Directeur général de Webhelp Maroc.