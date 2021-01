Collectivités territoriales : Excédent budgétaire de 3 milliards de dirhams à fin octobre 2020

Cet excédent, qui tient compte de dépenses d’investissement de 9 MMDH et de soldes positifs des comptes spéciaux (645 millions de dirhams – MDH) et des budgets annexes (2 MDH), est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours des mois restant de l’année 2020, et le cas échéant, les dépenses dont le paiement interviendra en 2021, précise la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances locales d’octobre dernier.

Ledit bulletin fait également état d’une diminution des recettes ordinaires des collectivités territoriales de 16,6% à 30 MMDH, en raison du repli des recettes transférées de 16,5%, des recettes gérées par l’Etat (12,3%) et des recettes gérées par les collectivités territoriales (20,9%).

S’agissant des dépenses ordinaires, elles ont régressé de 4% à 18,7 MMDH, suite à la baisse de 10,5% des dépenses des autres biens et services, conjuguée à la hausse de 0,9% des dépenses de personnel et de 5,6% des charges en intérêts de la dette. Les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies à 29,1 MMDH, en recul de 8,3% par rapport à leur niveau à fin octobre 2019. Elles se composent à hauteur de 64,1% de dépenses ordinaires.

La TGR fait aussi savoir que l’excédent dégagé par les budgets des collectivités territoriales à fin octobre 2020, auquel s’ajoutent les recettes d’emprunt de 1,9 MMDH, a permis le remboursement du principal de la dette pour 1,45 MMDH et la reconstitution des excédents pour 3,4 MMDH.

(Avec MAP)