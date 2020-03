CNSS : les établissements de soins dispensés de l’accord préalable pour les prises en charge hospitalières

Considérant la situation exceptionnelle relative à l’épidémie « COVID 19 » et la déclaration par le pays de l’état d’urgence sanitaire et de restriction de la circulation à compter du vendredi 20 mars 2020 à 18h00, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, consciente de la nécessité de garantir l’accès aux prestations de l’Assurance Maladie pendant cette période, porte à la connaissance de l’ensemble des établissements de soins, relevant des secteurs publics et privés , qu’ils sont dispensés des demandes d’accord préalable pour la prise en charge des prestations admises en tiers payant.