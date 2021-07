CNSS : Les copistes et traducteurs agréés près des juridictions désormais couverts

La Caisse Nationale de Sociale Sécurité (CNSS) vient d’annoncer dans un communiqué parvenu à La Vie éco, que les copistes et traducteurs agréés près des juridictions qu’ils sont désormais couverts par les régimes d’assurance maladie obligatoire et retraite et ce, en application des dispositions des lois 98.15 et 99.15 relatives à la couverture médicale et sociale des travailleurs non salariés.