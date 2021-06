CNSS:  Les architectes exerçant une activité libérale désormais couverts

Les architectes exerçant une activité libérale sont désormais couverts par les régimes d’assurance maladie obligatoire et retraite. L’annonce est faite par la CNSS qui précise dans un communiqué parvenu à La Vie éco que cette mesure intervient en application des dispositions des lois 98.15 et 99.15 relatives à la couverture médicale et sociale des travailleurs non salariés.