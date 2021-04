CNRA : Un résultat net de plus de 101 MDH en 2020

La Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) a réalisé un résultat net de 101,06 millions de dirhams (MDH) au titre de l’exercice 2020, selon CDG Prévoyance qui est en charge de cette Caisse et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR).

« La performance annuelle nette des portefeuilles CNRA a été impactée positivement par l’appréciation de la valeur marché de son portefeuille obligataire valorisé à 23 milliards de dirhams (MMDH) au 31 décembre 2020 », indique CDG Prévoyance dans un communiqué sur les résultats annuels et performances de de la CNRA et du RCAR, présentés lors des réunions des Comités de Direction qui ont été tenues le 12 avril et présidées par Abdellatif Zaghnoun, Directeur Général de la CDG.

Pour son activité de gestion propre des rentes et régimes et fonds de retraite, la CNRA a pu collecter, durant l’année écoulée, un montant global de capitaux, primes et cotisations, de plus de 2,338 milliards de dirhams (MMDH), fait savoir la même source. De leur côté, les capitaux collectés des rentes accidents du travail et de circulation, représentent en 2020, 55% du chiffre d’affaires (CA) de la CNRA. Avec un montant de cotisations de près de 1,04 MMDH, le régime de retraite complémentaire « RECORE » représente 44,4% du CA global de la CNRA, tandis que les prestations de la gestion propre ont atteint 1,52 MMDH et le nombre de bénéficiaires est passé à 124.151 en 2020.

Pour ce qui est de l’activité gestion pour compte de tiers, la CNRA a procédé à la gestion, au traitement et paiement d’un montant global de 1,29 MMDH pour 250.000 bénéficiaires au titre des rentes, pensions, aides et avances de plusieurs fonds de solidarité confiés en gestion par les pouvoirs publics (Fonds de Travail, Daam Al Arami, Fonds d’Entraide Familiale, etc).

