CNDP : la protection des données médicales, priorité pour 2020 !

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) aura du pain sur la planche en 2020. Désormais, les équipes de la commission vont s’atteler à trouver les moyens pour assurer une protection optimale des données médicales des citoyens. «L’année 2020 sera celle de la donnée médicale», annonce Omar Seghrouchni (photo). Pour la Commission nationale, le domaine de la santé est un domaine au sein duquel les problématiques de la protection des données à caractère personnel seraient le plus facilement comprises. Le travail de protection de la donnée médicale, nécessaire, vu le caractère stratégique du secteur de la santé, va accélérer la prise de conscience globale pour le reste des domaines.

Dans le détail, le responsable explique que sa commission va se réunir avec toutes les parties prenantes du secteur de la santé. Il cite le ministère de la santé, l’autorité de contrôle de l’assurance et de la prévoyance sociale (ACAPS), les caisses de retraite, l’Ordre des médecins, l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM),et autres. Pour quelques unes de ces entités, il y a eu des rencontres dans le passé et il y aura des réunions en 2020. Objectif : recenser toutes les spécificités du secteur de la santé, et mettre en conformité le secteur en matière de protection des données médicales personnelles. Au préalable, il s’agira d’essayer de comprendre les spécificités potentielles de chacune des parties prenantes : établissements publics, CHU, organismes privés, laboratoires pharmaceutiques, cabinets médicaux, laboratoires d’analyse, hôpitaux, dispensaires, etc. Ce travail aboutira à la publication de directives de la CNDP pour aller vers plus de conformité. M.Seghrouchni promet que le suivi sera de rigueur : avec tout plan d’action, la CNDP publiera le système d’évaluation qui poura suivre la progression des actions entreprises.