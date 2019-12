City Club ouvre le plus grand club de fitness en Afrique

Plus grand, plus équipé et plus varié que le Club de Ain Sebaa considéré comme l’un des plus grands fitness du monde. La cité des sports est d’une superficie dépassant les 5 000 m². Elle regroupe, à elle seule, plus de 60 coachs, à la disposition de sa clientèle. On y retrouve de nouvelles activités telles que le judo, le karaté, la MMA… La cité dispose de 3 salles de cours, des salles de spinning ultra modernes et un espace 100% réservé aux femmes et surtout une piscine de plus de 30 m de long. Par ailleurs, le groupe passe enfin en franchise. City club annonce ainsi 44 clubs en franchise en 2020. Le lancement officiel sera annoncé le 14 janvier.