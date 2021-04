Cité Mohammed VI Tanger Tech: Visite d’une délégation chinoise de CCCC/CRBC

Une réunion de travail a été tenue, mercredi dernier avec le Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique, Moulay Hafid Elalamy, en présence des partenaires marocains, BOA et l’Agence Spéciale Tanger Méditerranée (TMSA), fait savoir le groupe dans un communiqué.

Cette réunion a été l’occasion de discuter de la Convention d’Investissement qui sera mise en place en faveur de la Société d’Aménagement de Tanger Tech (SATT), précise la même source.

CCCC/CRBC ont formalisé, en novembre 2020, leur entrée dans le capital de la SATT, à hauteur de 35%, aux côtés de BOA, TMSA et la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, rappelle le communiqué.

La Délégation Chinoise a été reçue, jeudi 1er avril, par le Président Othman Benjelloun au Siège de BOA pour une réunion de travail qui a dû être reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie et des difficultés de déplacement en provenance de Chine.

M. Benjelloun, Président de BOA, a réitéré l’importance stratégique du Projet de la Cité Mohammed VI Tanger Tech qui illustre l’excellence des relations sino-marocaines tout en mettant les jalons d’une cité industrielle moderne, futuriste, écologique, connectée aux technologies nouvelles et symbole d’une Afrique ouverte sur le monde entier, conformément à la vision de Notre Auguste Souverain, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste.

La Cité Mohammed VI Tanger Tech se veut ultimement un noyau dur de développement et un vecteur de croissance pour l’ensemble du continent africain.

CCCC- China Communications Construction Company- est classée dans le Top 5 des entreprises publiques chinoises d’ingénierie et de développement, et sa filiale CRBC -China Road and Bridge Corporation est spécialisée dans les grands projets d’infrastructure en Chine et à l’international.

