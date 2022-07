Cité Mohamed VI Tanger Tech : le projet en marche

Les signataires de cette convention sont le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère de l’Equipement et de l’Eau, la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, la SATT, Bank of Africa, l’Agence spéciale Tanger Méditerranée (TMSA) et les sociétés Beijing Zhonglu Urban Development Corporation, China Communications Construction Company LTD, China Road and Bridge Corporation LTD et CCCC Investment Company LTD.

Le projet de la Cité Mohamed VI Tanger Tech porte sur la réalisation d’une ville industrielle durable, intégrée et intelligente, ayant comme objectif d’insuffler une nouvelle dynamique dans les activités économiques du Royaume et de consolider son ancrage dans l’espace euro-méditerranéen.

Ce projet, a souligné le ministre de l’Industrie et du Commerce, incarne la volonté royale de faire ériger le Maroc en un hub incontournable entre l’Europe et l’Afrique. « C’est un méga-pôle industriel qui vient incontestablement appuyer la stratégie nationale d’industrie et renforcer ainsi l’attractivité et la compétitivité du Maroc sur l’échiquier international », relève Ryad Mezzour.

Situé dans les Communes de Aaouma et de Sebt Azzinate dans la Région Tanger Tétouan Al Hoceima, ce projet qui s’étend sur une superficie globale de 2167 ha, comprendra une zone d’accélération industrielle (ZAI) d’une superficie globale de 947 ha, dont 467 ha ont déjà été érigés en ZAI conformément aux dispositions de la loi 19-94 relative aux ZAI.

Le projet englobe également une smart city avec une superficie globale de 1.220 hectares, qui comprendra des zones de services, des ensembles résidentiels, touristiques et de loisirs, ainsi que l’ensemble des infrastructures publiques nécessaires au bon fonctionnement de la ville.