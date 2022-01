Cinq individus interpellés dans une affaire de trafic de drogue et falsification de pass vaccinaux

La brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a interpellé, entre les 3 et 5 janvier, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), cinq individus, dont un repris de justice, deux infirmiers et deux fonctionnaires de sûreté (brigadiers de police), pour leur implication présumée dans une affaire de trafic de drogue, d’atteinte aux systèmes de traitement automatique des données et falsification de pass vaccinaux.