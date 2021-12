Ciment: Les ventes se raffermissent de 15,6% à fin novembre

Les ventes de ciment, indicateur phare du secteur bâtiment et travaux publics (BTP), se sont raffermies de 15,6% à fin novembre 2021, après une baisse de 11,6% un an auparavant, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

En effet, cet indicateur a enregistré une hausse de 7,8% au T3-2021, de 54,7% au T2-2021 et de 3,9% au T1-2021, précise la DEPF dans sa note de conjoncture de décembre 2021.

Selon la DEPF, le secteur du BTP préserve « une évolution favorable » comme en atteste la croissance des ventes de ciment qui a atteint +5,8% au titre des deux premiers mois de ce trimestre. De leur côté, les crédits à l’habitat se sont appréciés de 5,4% à fin octobre 2021, après une augmentation de 2,6% un an plus tôt. En revanche, les crédits accordés à la promotion immobilière maintiennent leur trend baissier, toutefois en atténuation par rapport au mois précédent, se situant à -7,7%, après -10,8% à fin septembre 2021 et après une quasi-stagnation un an plus tôt. Compte tenu de ces évolutions, les crédits immobiliers ont augmenté de 3% à fin octobre 2021, après +1,8% il y a une année.