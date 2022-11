CIH Bank inaugure sa crèche d’entreprise

Une cérémonie d’inauguration de la crèche Baby Nest de CIH Bank a eu lieu, lundi à Casablanca, en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

La crèche dispose d’un staff pédagogique de 15 cadres, peut accueillir 120 enfants de 3 mois à 4 ans et répond aux standards internationaux dans le domaine socio-éducatif, précise un communiqué de la banque.

Dotée d’une capacité d’accueil de 80 enfants et étalée sur une superficie de 400 m2, la crèche propose des horaires adaptés à ceux de la journée de travail des parents. Une garde est assurée jusqu’à 19h ainsi que pendant les vacances scolaires.

Pour Lotfi SEKKAT, Président Directeur Général de CIH BANK “la création d’une crèche sur le lieu de travail présente une réelle valeur ajoutée aussi bien pour la Banque que pour nos collaborateurs et tout particulièrement pour nos collaboratrices. Il s’agit d’un avantage social différenciant et d’un véritable levier d’engagement, d’attractivité et de performance, permettant de valoriser davantage la marque employeur de notre Banque”.