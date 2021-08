Chine : Les mineurs interdits de jouer en ligne plus de 3 heures par semaine

Les mineurs en Chine ne pourront jouer plus de trois heures par semaine aux jeux vidéo en ligne, a annoncé, lundi, le régulateur de l’audiovisuel, de l’édition et de la radiodiffusion.

Les moins de 18 ans ne pourront plus jouer en ligne qu’une heure par jour, et uniquement les vendredi, samedi et dimanche — soit trois heures maximum par semaine, a précisé la même source, ajoutant que les mineurs ne pourront par ailleurs jouer « qu’entre 20h et 21h ».

Cette mesure vise à lutter contre l’addiction des jeunes en Chine où la réglementation interdisait déjà aux mineurs de jouer en ligne entre 22h et 8h.

Pour empêcher les mineurs de contourner l’interdiction, ces derniers devront se connecter avec une pièce d’identité.

Les jeux vidéo représentent une importante manne financière en Chine. Ils ont généré 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires rien qu’au premier semestre 2021.