Charte de l’investissement : Les banques et le patronat appelés à jouer leur rôle

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a tenu, mercredi à Rabat, une réunion avec les représentants du Groupement professionnel des banques marocaines (GPBM) et de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM). Cette réunion a été marquée par le rappel des instructions royales relatives au projet de la nouvelle Charte de l’investissement et la présentation des grandes lignes de ce projet. La rencontre vise à garantir l’adhésion des acteurs économiques et bancaires dans l’encouragement de l’investissement.

Elle a également pour objectif de convenir aux mesures susceptibles de mettre en œuvre la Vision royale en matière d’investissement. Ainsi, le Chef du gouvernement a insisté, lors de cette réunion, sur l’importance de la conjugaison des efforts de toutes les parties concernées en vue d’augmenter le niveau d’investissement du secteur privé, en atteignant, à l’horizon 2035, les deux tiers du total de l’investissement national, ce qui se reflétera positivement, a-t-il dit, sur «la stabilité des offres d’emploi et la création de la valeur ajoutée dans notre pays».

Il a également appelé les représentants du GPBM et de la CGEM à adhérer à cette dynamique, à travers le financement de l’investissement et le soutien des activités de production qui créent des offres d’emplois et de la valeur ajoutée, à communiquer autour des dispositifs du projet de la nouvelle Charte d’investissement et à expliquer les mécanismes de soutien et de suivi.

La nouvelle Charte de l’investissement ambitionne, entre autres, de concevoir un cadre idéal pour l’investissement au Maroc en vue de consolider les bases d’une relance économique durable et inclusive. Les investisseurs disposeront ainsi d’une vision plus claire avec cette nouvelle Charte à même de pouvoir jouer leur rôle en matière de relance économique, via notamment des investissements productifs qui créent des emplois et de la valeur ajoutée. Ce nouveau cadre juridique va encourager l’investissement dans des secteurs prometteurs pour le Maroc, tels que les énergies renouvelables, les industries, et les nouvelles technologies de la communication. D’ailleurs, l’impératif de la relance économique exige de tracer une nouvelle stratégie qui vise à stimuler l’investissement privé. Il est également question de préserver la dynamique positive des investissements directs étrangers (IDE) au niveau national et de les renforcer. Les Marocains du Monde ont, à ce propos, un rôle important à jouer dans cette nouvelle dynamique des investissements qui s’opère au niveau national. Cette Charte va encourager davantage la communauté marocaine résidant à l’étranger à investir encore plus dans son pays d’origine. L’engagement étant d’injecter 20 à 30 MMDH à court terme, ainsi que d’améliorer le taux d’investissement ciblant les secteurs productifs.

Le nouveau texte va également ouvrir d’autres chantiers, à l’instar de la réforme du cadre réglementaire de la mobilisation du foncier, de la modernisation des zones industrielles dans toutes les régions, et de la simplification des procédures d’urbanisme en intégrant la dimension économique, ainsi que la révision et la réforme de plusieurs textes de loi visant à faciliter et à stimuler l’investissement au Maroc. Nul besoin de préciser, à cet égard, que les investisseurs ont besoin d’avoir confiance dans les institutions et le climat des affaires avant de s’engager dans tout projet.

La nouvelle Charte a pour objectif de concevoir un cadre pour l’investissement au Maroc en vue de consolider les bases de sa relance économique. En plus des orientations contenues dans les discours du Souverain à propos de l’amélioration du climat des affaires, la Charte projetée devra traduire les principes de base «du référentiel commun du Nouveau modèle de développement et du programme gouvernemental, notamment dans son volet relatif à l’emploi, et ce à travers un ensemble de mesures transverses fortes, à même de permettre d’amorcer une croissance économique vigoureuse, pérenne, inclusive et créatrice d’emplois». En effet, la nouvelle Charte vise principalement la création d’emplois, la promotion d’un développement équitable des territoires et la priorisation des secteurs porteurs pour l’économie nationale. Le projet comprend notamment un dispositif de soutien principal composé: de primes communes, en soutien aux investissements en ligne avec les Hautes orientations royales, les objectifs du Nouveau modèle de développement et les priorités fixées par le gouvernement ; d’une prime territoriale additionnelle visant à encourager l’investissement dans les provinces les moins favorisées ; d’une prime sectorielle additionnelle, accordant des incitations en vue de dynamiser les secteurs porteurs.