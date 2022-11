Chambre des Représentants: la première partie du PLF 2023 adoptée en commission

Un total de 210 propositions d’amendements ont été reçues du gouvernement et des groupes de la majorité et de l’opposition, lors de cette réunion tenue en présence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, et le ministre délégué chargé du budget, Fouzi Lekjaa.

Ces amendements ont porté sur plusieurs volets, notamment les droits de douane et la fiscalité.