Chambre des représentants : adoption en commission de la première partie du PLF 2021

La commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a adopté, dans la nuit de mercredi à jeudi à la majorité, la première partie du Projet de loi de finances (PLF) N°65.20 au titre de l’exercice 2021.

Après introduction d’une série d’amendements, cette première partie du PLF a été entérinée par 21 députés alors que 19 autres s’y sont opposés.

En effet, un total de 165 propositions d’amendements ont été présentées par les différentes composantes de la Chambre et 20 autres par le gouvernement. Ces propositions portent principalement sur le volet fiscal, la contribution professionnelle unifiée, la contribution de solidarité pour les entreprises et particuliers.

Le PLF-2021 repose sur trois orientations majeures, à savoir l’accélération de la mise en œuvre du plan de relance de l’économie nationale, le lancement de la première phase de généralisation de la couverture sociale et le renforcement des bases de l’exemplarité de l’État et l’optimisation de son fonctionnement.

Une séance plénière se tiendra ce jeudi à partir de 14H30 pour la présentation du rapport de la Commission des finances et du développement économique, qui sera suivie de l’intervention des groupes et groupement parlementaires au sujet du PLF 2021, auxquelles répondra le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration.

En outre, une autre séance plénière aura lieu vendredi pour le vote de la première partie du PLF, tandis qu’une deuxième séance sera consacrée à l’examen et au vote de la deuxième partie de ce projet. La première chambre va ensuite voter le projet de loi de finances dans sa globalité.

