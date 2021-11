Chambre des Conseillers : Présentation du projet du Budget sectoriel 2022 du ministère de l’Economie et des Finances

La ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ont présenté, mardi, le projet du budget sectoriel du ministère au titre de l’année 2022, devant la Commission des finances, de la planification et du développement économique de la Chambre des Conseillers.

« La présentation a été entamée par l’hommage rendu aux fonctionnaires du ministère pour leur mobilisation et implication pour la réussite des chantiers stratégiques, malgré les effets de la pandémie Covid-19 », indique le ministère dans un communiqué.

Il a été ensuite, poursuit la même source, procédé à la présentation des réalisations du ministère au titre de l’année 2021, relevant, dans ce cadre, que la situation d’exécution budgétaire, au titre de l’année 2021, a été exposée ainsi que les principales réalisations du ministère par programme budgétaire, notamment les mesures et actions visant à atténuer l’impact de la pandémie Covid-19 sur l’économie nationale, la poursuite de la réforme fiscale et celle de la commande publique, l’accompagnement et l’incitation à l’investissement, la politique des prix et de la concurrence.

A également été exposé, l’état d’avancement des chantiers de déconcentration administrative du ministère et de simplification des procédures ainsi que la mise en œuvre du plan d’action stratégique du ministère pour la période 2017-2021.

La valorisation des ressources humaines du ministère et le renforcement de l’approche genre ont également été mis en exergue, ainsi que la poursuite de la réalisation du Plan de formation triennal du département et la mise en œuvre du plan d’action de la Fondation des œuvres sociales du personnel du ministère, fait savoir la même source.

Ont été également mis en relief, les efforts déployés par le ministère dans le cadre de sa stratégie en matière de développement durable, ce qui a permis au département d’être primé au prix Hassan II pour l’environnement dans sa 13ème édition, dans la catégorie « Exemplarité de l’Administration en matière de Développement Durable ».

Le communiqué fait en outre observer que la deuxième partie de l’exposé réalisé fut consacrée aux principales mesures du projet de budget sectoriel au titre de l’année 2022.

Ainsi, les actions programmées en 2022 mettent l’accent sur les grands chantiers et réformes, lancés par Sa Majesté le Roi, en particulier ceux qui concernent la poursuite de la généralisation de la couverture sociale, la mise en œuvre du plan de relance de l’économie nationale, par l’opérationnalisation du Fonds Mohammed VI pour l’investissement et la poursuite de la dynamique de réforme des établissements et des entreprises publics.

Il s’agit également de la création de l’Agence nationale chargée de la gestion stratégique des participations de l’État et la poursuite de l’appui à l’entrepreneuriat et à l’encouragement de l’investissement.

Par ailleurs, l’exposé a mis en exergue l’importance accordée à la poursuite du chantier de la déconcentration administrative, à la mise en œuvre du plan d’action de la Fondation des Œuvres Sociales du Ministère et à la valorisation et le développement des capacités des ressources humaines, tout en soutenant le rôle pivot des femmes au sein du ministère.