Chakib Benmoussa à la tête de la Commission spéciale sur le modèle de développement

Cette commission regroupera les différentes disciplines académiques et diverses sensibilités intellectuelles représentées par des compétences nationales issues du public et du privé. Outre de l’expérience et une exigence d’impartialité, les profils qui la composent doivent être « suffisamment outillés pour comprendre les dynamiques à l’œuvre au sein de la société et aller au-devant de ses attentes, sans jamais perdre de vue l’intérêt supérieur de la Nation », comme l’a souligne le Souverain dans le dernier discours du Trône.