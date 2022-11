C’est parti pour la 18e édition du SIB à El Jadida

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 18e édition du Salon International du Bâtiment (SIB) a ouvert ses portes le mercredi 23 novembre 2022 au Parc d’Exposition Mohammed VI d’EL Jadida pour 5 jours riches en conférences et en networking. Le salon est organisé par le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE). «Nous devrons accueillir plus de 150.000 visiteurs qui auront le plaisir de rencontrer 500 exposants venus de 40 pays», nous annonce Reda El Haddaj, Commissaire général du SIB. Visite guidée.