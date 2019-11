CEMS-Global USA organise une nouvelle édition du Salon TEXTECH MAROC

TEXTECH, le Salon International de la Technologie et les Machines du Textile et de l’Habillement pour l’Industrie tient une nouvelle édition du 13 au 16 novembre 2019 à la Foire Internationale de Casablanca.

CEMS-Global USA (organisateur d’expositions multinationales présent sur 4 continents) en association avec NetEx USA et le Forum des partenaires marocain organise trois expositions internationales. Il s’agit de l’exposition internationale sur les technologies du textile et du vêtement, «Textech Morocco 2019 International Expo», du «Salon international du Maroc pour l’approvisionnement en fils et tissus 2019» et de l’exposition internationale sur les colorants Chimie fine et de spécialité, «exposition internationale Dye+Chem Maroc 2019».