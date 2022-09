Ce que coûte le changement de moquette des mosquées

Plus de 52 tonnes représentant près de 23.750 m² de moquettes neuves devraient recouvrir bientôt des dizaines de mosquées du Royaume. La direction des mosquées du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques vient de lancer des appels d’offres pour la fourniture et la pose de moquettes pour des lieux de cultes éparpillés dans une dizaine de provinces du Royaume répartis sur quatre régions.

Les prix estimatifs varient d’une région à l’autre : 664.000 dirhams pour Laâyoune Sakia Al hamra, jusqu’à 3 millions de dirhams pour la région Rabat – Salé – Kénitra. Le prix par mètre diffère lui aussi car incluant le transport et la pose de la marchandise, se situant dans une fourchette de 324 à 360 dirhams le mètre de moquette. L’estimation global de ces quatre marchés ressort à 7,9 millions de dirhams.