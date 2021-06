Casatramway : La ligne T4 franchit une étape majeure dans la réalisation du pont bow-string

Dans la continuité de son programme d’amélioration des conditions de mobilité et de déplacement des Casablancais et dans le cadre des travaux d’extension du réseau de tramway de Casablanca des lignes T3 et T4, Casa Transport SA réalise et réhabilite un certain nombre d’ouvrages destinés à accueillir la plateforme du tramway.

L’ouvrage phare parmi ces projets, est situé sur l’autoroute urbaine A3 au niveau de l’échangeur Oulad Ziane et consiste en un pont métallique de type Bow-string de 50 m de portée, indique un communiqué de Casa Transports.

Pour rappel, la solution «Bow-string» de cet ouvrage à caractère architectural prononcé qui va marquer le passage du tramway sur l’autoroute urbaine a été retenue en raison de l’impact minimal de cette technique sur le trafic. La structure métallique en arc de cercle du pont ayant été assemblée et soudée sur le côté latéral de l’autoroute urbaine, souligne la même source.

La mise en place du pont dans son emplacement définitif, sera lancée le samedi 26 juin 2021 au soir et durera 24 heures. Pour des raisons de sécurité, la circulation sur l’autoroute sera momentanément suspendue de 22H00 à 8H00 dimanche 27 juin 2021.

Des déviations de la circulation seront possibles via les bretelles de l’accès Oulad Ziane de part et d’autre de l’ouvrage.

D’autres travaux majeurs suivront ce jalon, notamment pour la mise sous appuis de la charpente, pour une fin de travaux de l’ouvrage programmée en septembre 2021 après 14 mois de travaux. Les travaux de la plateforme voie ferrée sur ce pont, exclusivement dédié au Tramway, seront entrepris par la suite.

A travers ces différents projets, Casa Transport déploie les meilleurs efforts afin de respecter ses engagements vis-à-vis des citoyens : offrir dans les délais annoncés des solutions et des services de mobilité accessibles, sécurisés et à moindre coût.