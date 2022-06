Casablanca: Un « Orange Digital Center » à la Fac des sciences Ben M’sik

Lancé en coopération avec l’Agence de Coopération Internationale Allemande au Maroc (GIZ), l’ODC regroupe dans un même espace les quatre programmes stratégiques du groupe Orange qui se déclinent en une école de programmation, un atelier de fabrication numérique (FabLab Solidaire) et un accélérateur de start-up (Orange Fab), soutenu par « Orange Ventures », le fonds d’investissement du groupe Orange.

L’inauguration de ce club à la Faculté des Sciences Ben M’sik de Casablanca, qui intervient suite à l’inauguration du siège principal de l’ODC à Rabat en mars dernier, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la présence du centre dans les différentes régions du Royaume, à travers la création de clubs au sein des institutions universitaires et des grandes écoles dans le but de faciliter l’accès de tous aux technologies modernes.

A cet égard, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a estimé que l’inauguration de ces centres numériques renforce l’attractivité des universités marocaines et contribue à la démocratisation de l’accès des étudiants au numérique.

Le ministre a indiqué que ce programme s’adresse à tous les étudiants de toutes les filières, notant qu’il leur offre une formation supplémentaire en compétences techniques, ce qui leur permettra d’améliorer leur employabilité.

Il a, en outre, relevé que l’acquisition de compétences techniques est aujourd’hui un facteur important pour l’accès au marché du travail, mettant en avant le soutien de son ministère à de telles initiatives qui s’inscrivent dans le programme gouvernemental en matière de transformation numérique.

A noter que ce centre est le fruit d’une convention-cadre signée en octobre dernier avec Orange Maroc, mettant en exergue le succès des premiers appels à candidatures aux formations relatives à Adobe XD et Python, au Blockchain, au Machine learning et aux Soft Skills.