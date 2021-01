Casablanca : Sortie de la première promotion du programme « Intilaqa » de TIBU Maroc

Les diplômes couronnent un parcours inédit de 60 jeunes marocains en situation de NEET (de l’anglais Neither in employment, education or training), qui ont suivi, tout au long de la saison 2019-2020, un curriculum de formation répondant minutieusement aux exigences du marché de l’emploi de l’industrie sportive, souligne l’association dans un communiqué.

Parrainée par le président du Conseil économique, social et environnement (CESE), Ahmed Reda Chami, cette promotion pionnière devra conférer davantage de visibilité à l’initiative « Intilaqa », qui est le premier programme d’insertion professionnelle des jeunes en situation de NEET par le sport dans le Royaume et en Afrique.

Elle vise à doter des jeunes éloignés de l’employabilité des compétences techniques, comportementales et entrepreneuriales nécessaires pour s’insérer dans le marché de l’emploi des industries sportives.

A cette occasion, le président de l’organisation TIBU Maroc, Mohamed Amine Zariat, s’est réjoui des résultats des bénéficiaires de la première promotion du programme « Intilaqa » qui, malgré le contexte difficile, ont démontré une résilience inspirante et se sont accrochés pour atteindre leur objectif ultime, celui de faire de leurs passions leurs métiers.

« Je suis également ravi que cette première promotion soit parrainée par M. Chami qui a cru en ce projet depuis son démarrage en octobre 2019 », a lancé M. Zariat, saluant la mobilisation de toutes les composantes de l’écosystème sportif et institutionnel au profit de l’employabilité des jeunes et leur insertion socioéconomique.

Le soutien de M. Chami révèle une forte conviction du CESE quant à la place du sport comme un véritable moyen de développement économique, ajoutant que cet intérêt est justifié par l’apparition du modèle « Initiative Intilaqa » dans l’étude du CESE sur la politique sportive au Maroc, comme une preuve pratique et efficace pour promouvoir l’employabilité et l’accès au travail décent pour les jeunes marocains.

TIBU Maroc, fondée en 2011, est une ONG qui utilise la force du sport pour concevoir des solutions sociales et innovantes dans le domaine de l’éducation, l’autonomisation et de l’inclusion socio-économique des jeunes par le sport.

