Casablanca Smart City Symposium: ouverture de l’édition de 2022

Cet événement, organisé par Casablanca Events et Animations en partenariat avec l’université Mohammed VI Polytechnique et l’Université Hassan II de Casablanca, se veut un carrefour d’échange et de réflexion sur la relation entre le citoyen et la technologie low-tech, mais aussi sur les défis liés à l’urbanisation et à la métropolisation. Selon les organisateurs, le symposium se déroulera selon un triptyque urbanistique, économique et écologique.

L’édition 2022 sera articulée autour de la thématique suivante: «L’intelligence communautaire et l’innovation low-tech».

Tout au long des deux jours de l’événement, un panel d’intervenants, composé d’acteurs de la ville et d’experts, débattra des meilleures pratiques dans les domaines, tels la gouvernance « Bottom-up », l’innovation communautaire, l’entrepreneuriat social et le développement socio-économique, la technologie low-tech au service des citoyens et , en fin, la transition écologique des villes et des territoires.

A rappeler que ce Symposium se tient sous format hybride et réunira deux audiences.

A en croire les organisateurs, l’édition 2021 aurait permis d’attirer plus de 80 000 visiteurs sur le site web de l’événement et plus de 700 participants via la plateforme de diffusion.