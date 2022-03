Casablanca-Settat : Des projets de développement de plus de 2,9 milliards de DH adoptés

Le conseil de la région Casablanca-Settat a adopté, lundi lors de sa session ordinaire de mars tenue à Benslimane, une série de projets de développement à caractère économique, écologique et socio-culturel, pour un investissement global de plus de 2.9 MM de DH.

Au total, 44 conventions de partenariat et des projets de développement d’une valeur de 2,93 MM DH ont été adopté.

Ces projets s’inspirent du programme du développement régional. Il s’agit notamment de l’emploi, l’entreprise, la création, l’investissement et les générations montantes (17 projets pour un cout global de de 283 MDH et une contribution de la région à hauteur de 188,6 MDH).

Six autres projets concernent l’intégration du monde rural pour un budget de 132 MDH et une contribution de la région à hauteur de 63,84 MDH.

L’axe relatif à l’attractivité sociale et culturelle et le cadre de vie dont la santé et l’enseignement concerne 25 projets pour une enveloppe de de 1,43 MMDH dont la contribution de la région qui s’élève 508,5 MDH, alors que le volet lié à la mobilité régionale et les infrastructures porte sur 7 projets pour un budget global de 1,1 MM de dh dont une contribution de la région à hauteur de 334,2 MDH.