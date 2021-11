Casablanca : Reprise du programme «Jeudi propre» dans une nouvelle formule

C’est un événement participatif et fédérateur qui a démarré en janvier 2021. Il en est actuellement à sa 39ème édition. Selon Casablanca-Baia, il a connu depuis son lancement un grand succès auprès de la population des arrondissements de la ville et manifestement l’impact a été visible au fil des semaines.

Dans sa nouvelle formule, le programme prévoit une série d’opérations de sensibilisation et de concertation sociale qui sera menée chaque semaine sur le terrain. Plus de 60 animateurs sociaux, formés à cet effet, seront déployés dans les différents quartiers de l’ensemble des 16 arrondissements de la métropole, explique-t-on auprès de la SDL.

Organisé avec l’appui de la commune de Casablanca et en étroite collaboration avec les sociétés délégataires Arma Casablanca et Averda Casablanca, ce programme de sensibilisation se compose d’opérations thématiques, itinérantes et hebdomadaires, couvrant l’ensemble du territoire de la commune de Casablanca.

Chaque jeudi, de 10h à 18h, les riverains, la société civile et les volontaires de deux arrondissements auront rendez-vous avec des animations terrain dont l’objectif est de s’impliquer dans la propreté de leurs quartiers.

En plus des animations street, les messages clés de ce programme seront diffusés à travers une web application accessible à tous à travers un QR Code, cette dernière fera également gagner aux utilisateurs de nombreux cadeaux.

“Jeudi propre” en chiffres :

1 opération street marketing chaque jeudi de 10H à 18H

2 arrondissements concernées chaque jeudi

32 animateurs sociaux sur chaque arrondissement

Plus de 40 éditions par an