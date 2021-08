Casablanca/Possession de matières explosives : Ouverture d’une enquête judiciaire contre trois individus

La brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Sidi Bernoussi à Casablanca, a ouvert, mercredi après-midi, une enquête judiciaire, sous la supervision du Parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de l’implication trois individus, dont deux mineurs, dans une affaire de possession de matières explosives et leur utilisation dans la préparation de fumigènes et de feux d’artifice artisanaux, susceptibles d’être utilisés dans des actes de hooliganisme.