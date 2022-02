Casablanca : Ouverture du service psychiatrie au Centre Hospitalier de Hay Mohammadi

Le coup d’envoi des activités du service de psychiatrie au niveau du Centre Hospitalier Provincial de Hay Mohammadi a été donné, mardi à Casablanca. Le but de cette structure est de renforcer l’offre de soins de santé psychique et mentale et d’améliorer l’accès aux services hospitaliers.

Cette initiative sera généralisée à l’échelle nationale, a indiqué le ministre de la santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb.

Il a, en outre ajouté que ce processus s’inscrit dans le cadre des services de proximité visant à accompagner les grands chantiers dans lesquels le Royaume s’est engagé, notamment dans le domaine de la généralisation de la couverture médicale et la protection sociale.

Ce service a été construit dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et la wilaya du grand Casablanca, sur une superficie totale de 1125 mètres carrés, dont 746 mètres carrés couverts, d’un budget total estimé à 7.000.000 de dirhams.

Ce service est constitué d’une unité de consultations externes, une unité des urgences, deux unités d’hospitalisation, dont une dédiée aux hommes et une autre pour les femmes avec une capacité litière de 19 lits, en plus de deux chambres d’isolement pour les patients perturbés. Le service comprend également une pharmacie, deux restaurants, deux cours, une salle de douche et autres unités.

Un personnel médical et paramédical spécialisé en santé psychique et mentale, composé de deux médecins et de 22 infirmiers, en plus d’un personnel technique et administratif, ont été mobilisé pour assurer les services de cet établissement. L’unité externe de psychiatrie couvrira le suivi d’environ 5.000 patients.