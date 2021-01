Casablanca : Les propriétaires des Hammam & spa lancent une pétition

Ils dénoncent les mesures les ciblant ainsi que leur exclusion des aides accordées par l’État à des secteurs similaires touchés par la crise du covid-19.

Dans ce sens, les professionnels du secteur regroupés au sein de l’UGEP, organisation affidée à l’Istiqlal, viennent de lancer une pétition sur le net pour recueillir un maximum de signatures et d’adhésion.

Pour les professionnels de ce secteur, «ce domaine qui regroupe pas moins de 15.000 établissements et fait vivre des dizaines de milliers de personnes dans le formel et l’informel mérite que l’on s’y intéresse pour pouvoir aider ce secteur grandement entaché par la Covid et largement ignoré par tous».