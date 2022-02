Casablanca : Légère Baisse de l’indice des prix à la Consommation en décembre 2021

Les baisses des prix des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2021 à Casablanca ont concerné principalement les « Fruits » avec 8,5%, les « Viandes » avec 2,3% et les « Poissons et fruits de mer » avec 6,8%.

L’indice des prix à la Consommation (IPC) à Casablanca a connu une baisse de 0,1% au terme du mois de décembre 2021 par rapport au mois précédent, indique une note sur l’IPC du Haut commissariat au Plan (HCP).

Cette tendance baissière fait suite à une baisse de 0,2% de l’indice des produits alimentaires et à une hausse de 0,04% de l’indice des produits non alimentaires, explique le HCP.

Les baisses des prix des produits alimentaires observées entre novembre et décembre 2021 à Casablanca ont concerné principalement les « Fruits » avec 8,5%, les « Viandes » avec 2,3% et les « Poissons et fruits de mer » avec 6,8%.

Cette baisse a été atténuée par la hausse des prix des « Légumes » avec 7,5% et des « Huiles et graisses » avec 1,5%.

S’agissant des prix des produits non alimentaires, ils ont enregistré entre novembre et décembre 2021 une légère hausse, ajoute le HCP, relevant que les hausses de prix ont concerné principalement les « Meubles et articles d’ameublement » avec 0,2% et les « Voitures automobiles » avec 0,4%, contre une baisse des « Carburants et lubrifiants » avec 0,8%.

En glissement annuel, les prix à la consommation sont en hausse de 3,3% comparés à leur niveau du même mois de l’année précédente, fait ressortir la note du HCP, expliquant que cette variation est la résultante de la hausse de 3,3% de l’indice des produits alimentaires et de 3,5% de l’indice des produits non alimentaires.

Par ailleurs, l’IPC annuel moyen a enregistré, au terme de l’année 2021, une augmentation de 1,9% par rapport à l’année 2020, note le HCP, soulignant que durant cette période, les prix des produits alimentaires ont enregistré des hausses principalement pour les « Huiles et graisses » (+6,4%) et les « Viandes » (+2,0%) contre des baisses pour les « Légumes » (-4,9%) et les « Fruits » (-4,9%).

Quant aux produits non alimentaires, les hausses des prix ont été constatées principalement pour les « Carburants et lubrifiants » (+12,8%), l' »Enseignement » privé (+2,6%) et le Loyer (+1,4%).

Au niveau national, l’IPC annuel moyen a enregistré une augmentation de 1,4% au terme de l’année 2021, par rapport à l’année 2020, souligne le document, relevant que quant aux variations par villes, les hausses vont de 1,3% à Al Hoceima, Rabat et Tanger à 2,0% à Beni Mellal.