Casablanca : le RNI en tête dans plusieurs circonscriptions selon les résultats provisoires

Selon les résultats provisoires, et néanmoins officiels, le RNI, le PAM et l’Istiqlal sont arrivés premiers dans plusieurs arrondissements de Casablanca.

A Hay Hassani, le RNI est premier, suivi de l’Istiqlal et du PAM. Le même trio est arrivé en tête dans la circonscription d’Anfa, mais dans l’ordre suivant : RNI, PAM, et l’Istiqlal. Dans la circonscription d’El Fida-Mers Sultan, le RNI est premier suivi du PAM et de l’Istiqlal.

A Ben M’sik, par contre, c’est l’UC qui mène suivi du RNI et du PAM. Dans la ville de Mohammédia, le RNI est arrivé premier, suivi de l’Istiqlal et du PAM. Dans la ville de Settat c’est également le RNI qui est arrivé en tête suivi de l’Istiqlal et de l’UC.

Rappelons qu’en 2016, le PJD était premier à Ben M’sik avec 42,5% des voix, à Hay Hassani, il avait remporté 52, 88% des voix, à Anfa, il avait recueilli près de 46% des votes. De même, à Mohammédia où le chef du gouvernement a été élu, le parti avait recueilli 42,6% des voix.