Casablanca : Le budget de la commune s’élève à plus de 5 milliards de dirhams

Le conseil communal de Casablanca a adopté, mercredi à la majorité, lors d’une session extraordinaire au titre du mois de novembre, son projet de budget amendé de l’année 2023. Le budget de la commune, adopté après examen, vote et amendement, s’élève à plus de 5 milliards de dirhams.

A cette occasion, la présidente du conseil communal de Casablanca, Nabila Rmili a souligné que cette session extraordinaire intervient après les observations émises par le Wali de la région de Casablanca-Settat sur le projet de budget de la commune au titre de l’année 2023, notant que ces observations portent sur la révision de la part de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le non respect des dispositions de la circulaire du ministère de l’intérieur sur la préparation du budget communal portant sur les crédits alloués aux frais de réception, de restauration, de fêtes, de cadeaux, d’entretien des espaces verts et de location d’engins et aux aides dédiées aux associations.

Par ailleurs, Mme Rmili s’est félicité des efforts du bureau exécutif qui a pu réunir des recettes de l’ordre de 3,650 milliards de dirhams.

Pour sa part, le président de la commission de finance, de programmation et du budget au conseil communal de Casablanca, Abdelilah Safadi s’est arrêté sur le débat qui a eu lieu au sein de la commission autour du projet de budget 2023.

A cet égard, il a souligné qu’une réunion extraordinaire a été tenue mardi pour examiner les observations émises par le Wali concernant le projet de budget 2023, précisant que ces observations ont mis l’accent particulièrement sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).