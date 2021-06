Casablanca : Lancement du Bibliotobiss, un espace culturel et multimédia itinérant au Maroc

Ce projet de bibliothèque mobile, porté par l’Institut français du Maroc est né d’une volonté d’échange et de dialogue interculturel. Il s’agit d’un conteneur composé d’une bibliothèque (plus de 300 livres en français et en arabe), d’un espace numérique et multimédia avec son dispositif Datacup, d’un espace micro-folies et d’un musée numérique présentant de grandes collections muséales françaises et européennes, outre un espace cinéma et des équipements sportifs qui viennent compléter le dispositif.

Le Bibliotobiss représente une occasion unique d’aller à la rencontre de populations rurales et périurbaines.

Opérationnel toute l’année, il fera halte de deux à trois semaines dans chacune des 12 régions du Royaume, facilitant l’éducation et la médiation culturelle des jeunes publics.

Des ateliers contes, lecture ou encore sport seront régulièrement animés par une équipe de médiateurs sur place.