Casablanca : lancement des travaux de construction du premier Centre de diagnostic et d’expertise sur la tuberculose

Les travaux de construction du Centre de diagnostic et d’expertise sur la tuberculose et les mycobactéries ont été officiellement lancés ce mercredi 31 Mars à Casablanca.

Cette structure qui mobilisera une enveloppe budgétaire d’environ 16 millions de dirhams, sera érigée au sein de l’Institut Pasteur-Maroc.

Elle permettra de répondre aux besoins de santé publique nationaux en matière de diagnostic et de suivi biologique de la tuberculose, ainsi que la formation et l’enseignement dans le domaine de la mycobactériologie.

Il s’agit d’un important investissement visant à renforcer le dispositif national de veille épidémiologique, d’alerte et de riposte aux événements liés à la lutte contre la tuberculose multirésistante, réelle menace pour la santé de la population.

Casablanca compte 20% des nouveaux cas de tuberculose recensés au Maroc chaque année (7980 en 2018) et plus d’un tiers des patients souffrant de tuberculose multirésistante ont été détectés dans la même ville.

Ainsi, ce centre dotera la ville d’une capacité supplémentaire en matière de diagnostic, d’expertise et de recherche sur la tuberculose et les mycobactéries pour une prise en charge rapide et adaptée aux profils épidémiologiques de chaque cas. Il s’agit d’une structure de surveillance et de veille pour une lutte efficace contre cette maladie au niveau régional et national.

(Avec MAP)