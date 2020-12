Casablanca, la ligne T1 du tramway en arrêt sur toute la zone centre-ville

Cette décision a été prise, vu qu’au niveau de la station Marché central, une partie de l’hôtel Lincoln menace de s’effondrer entraînant des chutes de pierres sur la plateforme du tramway, indique l’opérateur dans un communiqué, ajoutant que par mesure de sécurité, le trafic sur la ligne T1 est interrompu sur son tronçon central, le temps de sécuriser la zone par les autorités compétentes.

Des services partiels ont néanmoins été mis en place sur T1 entre Terminus Lissasfa et la station Hassan II, avec possibilité de correspondance avec T2 au niveau des stations Abdelmoumen et Anoual (fréquence de 12 minutes), et entre Terminus Sidi Moumen et station Hay Mohammadi, avec possibilité de correspondance avec T2 au niveau des stations Tachfine et Mdakra (fréquence de 6 minutes).

Ces services partiels permettent aux voyageurs entre Sidi Moumen et Tachfine de rejoindre le centre-ville au niveau de la station Hassan II, poursuit la même source.

Le trafic normal sur T1 ne pourra pas reprendre tant que RATP Dev Casablanca n’en aura pas l’autorisation, précise-t-on.

RATP Dev Casablanca présente ses excuses aux clients voyageurs pour la gêne occasionnée et les remercie par avance de leur compréhension et de leur patience le temps de résoudre ce problème totalement indépendant de sa volonté, relève le communiqué, notant que la sécurité de ses clients voyageurs reste sa principale priorité.

