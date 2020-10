Casablanca : interpellation du suspect impliqué dans le meurtre d’un mineur

Les services de la sécurité nationale d’Ain Chok avait procédé, lundi après-midi, à la constatation du corps de la victime qui a subi une tentative de vol suivie d’une agression physique dangereuse ayant entrainé sa mort, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les recherches et investigations intensives sur le terrain, appuyées par les expertises techniques, ont permis de clarifier cette affaire et d’identifier le suspect impliqué dans sa commission.

Les recherches et enquêtes menées ont permis de saisir l’arme blanche utilisée dans le crime, en plus des habits portés par le suspect dans la scène du crime, précise le communiqué, ajoutant que ces effets ont été transmis au laboratoire de la police scientifique relevant de l’Institut des sciences forensiques de la DGSN pour les expertises nécessaires. Le suspect, âgé de 20 ans, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider tous les tenants et aboutissants de ce crime et de déterminer ses véritables motifs, conclut le communiqué.

(Avec MAP)