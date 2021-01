Casablanca : effondrement d’une maison menaçant ruine suite aux fortes précipitations

Les autorités locales et sécuritaires et les éléments de la protection civile sont intervenus pour sécuriser les bâtiments avoisinants et entamer les recherches, ajoute-t-on de même source, précisant que deux personnes ont été secourues et transférées à l’hôpital provincial Mohammed V pour recevoir les soins nécessaires.

Les recherches se poursuivent pour trouver d’éventuelles autres personnes sur les lieux de l’incident, conclut-on.

(Avec MAP)