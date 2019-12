Casablanca : Arrestation de 8 personnes pour implication présumée dans le faux et l’usage de faux (DGSN)

Les recherches et investigations menées par le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca, dans le cadre de la lutte contre la falsification des billets d’accès aux stades sportifs, ont abouti à l’arrestation de huit individus, dont le propriétaire d’un cybercafé, pour leur implication présumée dans une affaire de faux et usage de faux.

Dans un communiqué, la DGSN a indiqué vendredi que les services de la préfecture de police de Casablanca ont arrêté mercredi, à l’occasion du match entre le Raja de Casablanca et le Hassania d’Agadir, sept personnes en flagrant délit de possession de faux billets d’accès au stade Mohammed V de Casablanca, ce qui a nécessité l’ouverture d’une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent.

Les enquêtes et investigations ont permis l’arrestation du propriétaire d’un cybercafé à Tit Mellil, aux alentours de Casablanca, et la saisie d’appareils et d’équipements électroniques qui devraient être utilisés dans la falsification des billets, précise le communiqué.

Plusieurs billets ont été imprimés avec de fausses identités en gardant le même numéro de série existant dans le billet original, a ajouté la même source.

Les huit mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le parquet compétent, et ce pour identifier toutes les personnes impliquées dans la falsification des billets d’accès aux stades pour assister aux manifestations sportives.

(Avec MAP)