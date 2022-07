Caritatif : Le Groupe AKDITAL lance sa Fondation

L’objectif de cette initiative est d’accompagner et assister les personnes démunies dans leur prise en charge médicale en chirurgie cardiaque, en pathologies cancéreuses et en chirurgie de la cataracte. La Fondation prendra en charge les frais cliniques et d’hospitalisation ainsi que les actes médicaux et chirurgicaux.

Suite à son autorisation par les Autorités compétentes, le Groupe AKDITAL lance la Fondation AKDITAL. L’objectif étant d’assister et d’accompagner les personnes vulnérables bénéficiant valablement du Ramed et donc considérées administrativement comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux soins, relève le Groupe dans un communiqué diffusé mardi 5 juillet.

La Fondation, poursuit la même source, offrira ainsi l’accès gracieux, pour les malades éligibles et dont le dossier médical aura été retenu par la commission en charge de statuer, aux infrastructures de santé du Groupe dans le cadre d’une prise en charge pour la chirurgie cardiaque, les pathologies cancéreuses et la chirurgie de la cataracte.

Présidée par le Dr Fatima AKDIM, médecin spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale et actrice active au niveau associatif, la Fondation est dirigée par un Conseil d’Administration comprenant treize (13) membres élus par l’Assemblée Générale pour un mandat de sept ans dont trois (3) médecins en plus de la Présidente, précise le groupe. Un bureau composé de six (6) membres vient compléter les organes de gouvernance de la Fondation.

Une commission composée de médecins siégeant au Conseil d’Administration étudiera les dossiers des malades soumis par les Associations et statuera en fonction de l’urgence médicale et de la lourdeur de la pathologie, de l’âge du patient et de la réversibilité du cas mais également en fonction des capacités financières et des ressources budgétaires dont dispose la Fondation.

Les dossiers des malades candidats à la prise en charge dans les premières pathologies identifiées par la Fondation (Chirurgie cardiaque, cancer et cataracte) devront faire l’objet d’une pré-sélection minutieuse et documentée par les Associations partenaires et/ou homologuées avant d’être soumises par lesdites associations à l’évaluation de la commission en charge de statuer sur les suites à donner.

Afin de faciliter son démarrage et un déploiement rapide de ses actions, la Fondation a d’ores et déjà noué des partenariats avec plusieurs associations. La Fondation, principalement financée par le Groupe AKDITAL et ses unités de soins, prendra en charge les frais cliniques et d’hospitalisation ainsi que les actes médicaux et chirurgicaux.

Les associations présentant des dossiers de malades éligibles et préalablement sélectionnés à leur niveau, auront pour leur part la responsabilité de couvrir les coûts liés aux consommables, à la pharmacie ainsi que les prestations de laboratoire et de radiologie lorsque le cas médical est agréé par la commission.