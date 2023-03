Candidature Maroc-Espagne-Portugal pour le Mondial 2030 : ce qu’en dit la presse ibérique

La candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du Monde 2030, annoncée par le Roi Mohammed VI, a été commentée par plusieurs médias ibériques. Voici ce qu’ont rapporté « as.com » et l’agence « europapress ».

Le média sportif espagnol « as.com » a rappelé dans un article consacré à la candidature commune Maroc-Espagne-Portugal qu’il avait été le premier à révéler ce scoop la semaine dernière.

Le quotidien sportif ajoute que la FIFA confirmera cette candidature, ce jeudi lors de son congrès qui se tient à Rwanda. « ass » souligne également que c’est la première fois que des pays de continents différents seront autorisés à candidater à l’organisation de la Coupe du monde de football.

Le journal rappelle aussi qu’à partir de l’édition 2026, 48 pays participeront au Mondial, soit 16 de plus qu’au Qatar en 2022. Cela implique la nécessité d’avoir plus de sites également en 2030. « En principe, bien que la nouvelle conformation de la candidature ibérique forcera de nouveaux accords, l’Espagne apportera entre 10 et 12 sites, 2 sites pour le Portugal (Porto et Lisbonne) et 3 sites pour le Maroc (Rabat, Casablanca et Marrakech) », affirme « ass ».

De son côté, l’agence de presse espagnole « europapress » est revenue sur le discours prononcé, ce mardi, par le Roi Mohammed VI, soulignant que le souverain a qualifié cette candidature de sans précèdent dans l’histoire de football.

Par ailleurs, « europapress » souligne que le 14 février dernier, la FIFA a approuvé le calendrier de l’élection de la Coupe du monde 2030. L’agence note que le projet gagnant sera désigné lors d’un congrès extraordinaire en septembre 2024 et dans lequel le principal rival de la Candidature Maroc-Espagne-Portugal est le projet commun de la CONMEBOL.